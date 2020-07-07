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Азербайджанским футбольным клубам разрешили начать подготовку к еврокубкам 

Сегодня в 17:19 ~ 1 минута на чтение 120
Азербайджанским футбольным клубам разрешили начать подготовку к еврокубкам 

Азербайджанские футбольные клубы «Карабах», «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгайыт» обратились в АФФА для возобновления тренировок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Аzerisport, в связи с этим АФФА обратилась в Министерство спорта и молодежи, где ей дали предварительное согласие. Все четыре клуба смогут возобновить тренировки и готовиться к еврокубкам, но лишь в тех районах, где не введен строгий карантин.

Перед началом сборов футболисты и сотрудники клубы должны будут сдать тест на коронавирус и сообщить о результатах в АФФА. Только после этого команды смогут приступить к тренировкам. Даты начала сборов пока не сообщаются. Известно, что «Нефтчи» поедет в Габалу, а «Кешля» - в Шамаху.

Напомним, что «Карабах» сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов (18/19 августа), а «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгайыт» – в 1-м раунде квалификации Лиги Европы (20 августа).

Теймур Максутов

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