Азербайджанскими пограничниками задержаны опасные уголовники – ФОТО

Близ села Бала-Бехменли Физулинского района на территории, контролируемой военнослужащими погранзаставы Госпогранслужбы, был задержан житель Джебраильского района, 29-летний Мушфиг Мехман оглу Гулузаде, предпринявший попытку незаконно пересечь границу и перейти из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной пограничной службы АР, в ходе предварительного расследования выяснилось, что Мушфиг Гулузаде в 2017 году уехал в Иран, так как правоохранительными органами Азербайджана на него заведено уголовное дело, и он находился в розыске.

Кроме того, близ села Ялама Хачмазского района был задержан житель Баку, 26-летний Кямран Видади оглу Байрамов, предпринявший попытку незаконно пересечь границу и перейти из России в Азербайджан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что правоохранительными органами Азербайджана на него заведено уголовное дело, и он с 2012 года находится в розыске.

По фактам проводятся необходимые следственные мероприятия.

Тимур Рзаев