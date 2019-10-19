1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Азербайджанскими пограничниками задержаны опасные уголовники – ФОТО

Сегодня в 12:15 ~ 1 минута на чтение 296
Азербайджанскими пограничниками задержаны опасные уголовники – ФОТО

Близ села Бала-Бехменли Физулинского района на территории, контролируемой военнослужащими погранзаставы Госпогранслужбы, был задержан житель Джебраильского района, 29-летний Мушфиг Мехман оглу Гулузаде, предпринявший попытку незаконно пересечь границу и перейти из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной пограничной службы АР, в ходе предварительного расследования выяснилось, что Мушфиг Гулузаде в 2017 году уехал в Иран, так как правоохранительными органами Азербайджана на него заведено уголовное дело, и он находился в розыске. 

Кроме того, близ села Ялама Хачмазского района был задержан житель Баку, 26-летний Кямран Видади оглу Байрамов, предпринявший попытку незаконно пересечь границу и перейти из России в Азербайджан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что правоохранительными органами Азербайджана на него заведено уголовное дело, и он с 2012 года находится в розыске.

По фактам проводятся необходимые следственные мероприятия.

Тимур Рзаев

WhatsApp

296

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены