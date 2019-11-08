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Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о повышении цен на проезд

Сегодня в 17:55 ~ 1 минута на чтение 279
Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о повышении цен на проезд

Роста цен в Бакинском метрополитене в ближайшее время не ожидается.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал главный инженер Бакинского метрополитена Алихан Османов.

«Бакинский метрополитен на сегодняшний день является самым дешевым в СНГ. Доходы от пассажироперевозок покрывают 60% расходов. Однако роста цен не ожидается», - сказал он.

По его словам, в будущем метрополитен может перейти на систему дифференцирования тарифов: «Расстояния между станциями метро пока не такие большие. В будущем, когда будут построены и запущены новые станции, можно будет говорить о внедрении дифференцированных тарифов». 

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