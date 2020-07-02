Более 1500 новых зараженных: Казахстан вводит жесткий двухнедельный карантин из-за COVID-19

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Власти Казахстана вводят жесткие карантинные меры сроком на 14 дней с 5 июля.

Решение связано с осложнением эпидемиологической ситуации и ростом числа заражений коронавирусом, сообщила в четверг, 2 июля, пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

В рамках ограничительных мер решено запретить проведение массовых, а также семейных и памятных мероприятий. Кроме того, будет приостановлена деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, религиозных объектов, кинотеатров, детских садов, детских оздоровительных лагерей и других учреждений.

Решено также ограничить перемещение граждан – гулять будет разрешено группами не более трех человек. По-прежнему остается в силе дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников государственных учреждений, офисов, национальных компаний и иных организаций.

Во время карантина будут работать медицинские центры, аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки.

С соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима продолжат работу предприятия общественного питания на открытом воздухе, строительные, промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом, продолжатся сельскохозяйственные и строительные работы на открытом воздухе. Кроме того, по-прежнему будут оказываться услуги населению, в частности, по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Международное авиасообщение на время карантина будет сохранено без дальнейшего увеличения списка стран. При этом авиасообщение внутри страны и движение поездов будет ограничено, сообщила далее пресс-служба премьер-министра.

Кроме того, будет приостановлено междугороднее автобусное сообщение и ограничена работа общественного транспорта в городах. В случае необходимости данные меры будут продлены или ужесточены, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 1509 новых случаев заражения коронавирусом, тем самым общее число подтвержденных заражений возросло до 42.574. Число летальных исходов от вирусной пневмонии COVID-19 за прошедшие 24 часа не изменилось, общее число жертв коронавируса в Казахстане составляет 188 человек.

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Источник: DW