Бриллиант Дадашева: «Я горжусь своим сыном» - ФОТО

~ 3 минуты на чтение 2385

Народная артистка Бриллиант Дадашева высказалась о ситуации, сложившейся в социальных сетях в связи со статусом ее сына Джахада Гаджиева о Fairmont Baku.

5 июля Fairmont Baku подвергся резкой критике со стороны пользователей соцсетей. Причиной стало то, что отель запустил рекламную кампанию с призывом «провести выходные в отеле» с возможностью отдыха у бассейна. А фотографии и видео, сделанные около бассейна, распространились в соцсетях и вызвали скандальный резонанс.

О произошедшем в Facebook высказался и сын народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой Джахад Гаджиев, опубликовав следующий статус: «Стукачи, вы просто обиделись, что вас в Fairmont не пригласили». Высказывание Дж.Гаджиева было принято пользователями соцсетей неоднозначно. Сам сын народной артистки отмечает, что не имел в виду ничего плохого, а его высказывание было просто шуткой, суть которой была искажена и настроила против него пользователей социальных сетей.

О статусе сына высказалась и его звездная мама. Народная артистка сделала в социальной сети Instagram следующее заявление: «Наша страна также находится в сложной ситуации из-за всего, что происходит сегодня в мире. Мы все в стрессовом состоянии и стараемся оберегать своих близких. Те, кто любую сложную ситуацию пытаются смягчить с помощью шутки, обычно являются интеллектуалами. Удивляюсь людям, искажающим чье-либо мнение.

Слова Джахада, сказанные шутя и с сарказмом об ошибочных действиях нескольких граждан в отеле Fairmont, были искажены и размещены на ряде страниц в Instagram. Эти нелогичные мысли сложно понять.

Я горжусь, что мой сын не из тех, кто пинает ногой упавшего человека. Считаю, что о моем сыне стараются создать негативное мнение люди, которые не могут смириться с тем, что он сам за свой счет создал проект для детей из малообеспеченных семей для их подготовки в вузы, на работу над которым ушло два года. В стране действуют законы, и с этими людьми будет говорить мой адвокат в суде».

Сравнительно недавно Дж.Гаджиев запустил мобильное приложение iTest. Именно о нем в своем заявлении говорит Бриллиант Дадашева.

Отметим, что 5 июля МВД сделало заявление о том, что лица, не соблюдавшие правила особого карантинного режима, были задержаны в одной из гостиниц Сабаильского района. Название отеля в заявлении не упоминалось, но можно предположить, что речь идет именно об указанном выше отеле.

Напомним также, что ранее в отеле Fairmont был задержан нарушитель карантина Исмаил Бабаев, назвавший человека, сообщившего об этом, доносчиком. И.Бабаев был привлечен к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

А ведущая Мелек Гейдарова из-за нарушения правил карантина лишилась работы – руководство Baku.TV разорвало с ней трудовой договор после вызвавших в Сети резонанс снимков, сделанных на отдыхе в Fairmont Baku.

Феликс Вишневецкий