Caspian European Club провел Online Round Table с участием Джавада Гасымова

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В рамках традиционного ежемесячного Online Round Table, организованного с участием заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Джавада Гасымова, были обсуждены вопросы и предложения предпринимателей по сотрудничеству с ГТК в период пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

Поприветствовав участников Online Round Table, который длился более трех часов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов рассказал об эффективном сотрудничестве между таможенными органами и Caspian European Club, подчеркнув, что взаимные деловые отношения играют важную роль также и в развитии международной торговли.

Заместитель председателя комитета отметил, что, несмотря на трудности в период пандемии, таможенные органы нашей страны предприняли все необходимые шаги в целях обеспечения непрерывности внешнеторговых операций, добавив, что, наряду с обеспечением беспрепятственной и скорой доставки товаров и транспортных средств в назначенные таможенные органы, особое внимание также уделяется и мерам безопасности в рамках борьбы с коронавирусом.

Джавад Гасымов также подчеркнул, что таможенные органы постоянно оказывают поддержку участникам внешнеторговой деятельности, и проводимые в последние годы реформы, внедряемые инновации и инновационные проекты создали условия для создания более благоприятной бизнес-среды, удобного и быстрого осуществления таможенных операций, а также обеспечения прозрачности. Это также является важным фактором для развития бизнеса.

Джавад Гасымов ответил на вопросы руководителей и представителей компаний - членов Caspian European Club и выслушал их предложения.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний - членов Caspian European Club выразил признательность Джаваду Гасымову за открытый и искренний диалог, в то же время поблагодарил за оперативную работу в рамках совместной рабочей группы между Caspian European Club и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики.

Во встрече также приняли участие начальник Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Самед Гаралов и «Друг МСБ» Агентства развития малого и среднего бизнеса в Бакинском главном таможенном управлении Сахиб Наджафов.

Online Round Table создан Caspian European Club для обсуждения вопросов и предложений предпринимателей, представляющих разные отрасли экономики Азербайджана.

По словам Тельмана Алиева, Caspian European Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian European Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian European Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour и т.д. В рамках онлайн бизнес-тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.