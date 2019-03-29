Депутат о намерениях оппозиции создать напряженность

Несколько дней назад мы стали свидетелями попытки членов так называемого Национального совета провести еще один несанкционированный митинг. Они пытались создать напряжение и раскрыли свои истинные намерения.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила депутат Кямаля Алиева.

По ее словам, радикальная оппозиция еще раз доказала, что не признает законы.

«Сегодня группа радикалов не хочет использовать нормальные демократические средства для прихода к власти в Азербайджане, хочет создать беспорядки за счет финансов, полученных от антиазербайджанских сил», - сказала она.

Депутат отметила, что сейчас уже не прежние времена и невозможно создать хаос в республике.

«Их желания не будут исполнены, потому что азербайджанский народ не допустит этого. Все должны соблюдать законы, а те, кто их не соблюдает, должны ответить в правовой плоскости», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.