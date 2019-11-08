Дом, купленный за гонорар от «Титаника», и другая недвижимость Леонардо Ди Каприо – ФОТО - ВИДЕО

В далеком 1999 году после громкого успеха фильма «Титаник» на заработанный от съемок гонорар Леонардо Ди Каприо приобрел роскошный особняк в Лос-Анжелесе за скромные по тем меркам 700 тыс. долларов.

Площадь дома, возведенного в марокканском стиле, составляет 330 кв. м. Здесь предусмотрены все удобства и условия, обеспечивающие комфортную жизнь.

В доме есть кухня с дровяной печью, камин, терраса, бассейн, лифт. Территория участка усажена тропическими деревьями, а также есть свой пруд с кувшинками и даже небольшой фонтан.

Апартаменты актера в Малибу расположены на берегу океана и представляют собой пляжную резиденцию. Ди Каприо приобрел этот дом в 2002 году, заплатив за объект 6 млн долларов. Правда, появлялся он здесь крайне редко, и с 2012 года дом сдавался в аренду.

На участке располагаются, помимо главного дома, возведенного в 1927 году, еще два бунгало для гостей.

Здесь же обустроена терраса, через которую можно выйти на частное пляжное побережье, а также сад с оборудованной здесь установкой для барбекю, тренажерный зал и СПА-зона.

Прибыль от сдачи в аренду дома в Малибу была мизерной, поэтому Ди Каприо решил продать дом, что он и сделал в 2014 году. Оглашенную актером стоимость 25 млн долларов получить сразу не удалось в связи с падением цен на недвижимость, и ему пришлось снизить цену. Но в накладе Лео не остался, получив по сделке 17,4 млн долларов.

А еще у Лео есть дом в Палм-Спрингс. Ландшафт участка достаточно типичный для придомовых территорий в этом районе – здесь во множестве растут пальмы, разбиты газонные лужайки и посажена аккуратно выстриженная живая изгородь.

В гостиной установлен полукруглый диван с круглым журнальным столиков в окружении такого же круглого мягкого пуфа. За освещение в комнате отвечает дизайнерский светильник на длинной изогнутой «ноге».

Стены выкрашены в светлый тон, а одну из стен украшает зеркальная инсталляция.

Обеденная зона представляет собой массивный неоклассический стол со стеклянной столешницей и стильными стульями с такими же стеклянными деталями, освещаемая люстрой, напоминающей объект НЛО.

Еще одна гостиная устлана мягчайшим ворсистым ковром и обставлена комплектом из двух шотландских кресел, классическим диваном, изящным журнальным столиком необычной формы и цилиндрическими торшерами в африканском стиле. Стену украшает работа художника-абстракциониста.

Просторная гостиная для встреч и уютного отдыха большой компании оборудована тремя мягкими диванами с текстильной обивкой, мягким островом и столиками со стеклянным покрытием.

Как утверждают западные СМИ, летом 2018 года Леонардо Ди Каприо приобрел новый дом в Лос-Анджелесе, владельцем которого ранее был музыкант и диджей Moby. Сделка обошлась актеру в 4,9 млн долларов. Сам Моби купил этот дом в 2016 году, после чего сделал в нем капитальный ремонт и перепланировку. В итоге получилась новая резиденция с модным интерьером.

Здание постройки XX века не раз подвергалось реставрации.

Площадь дома, где живет теперь Лео, составляет 430 кв. м. Особняк выстроен в английском стиле, здесь предусмотрены все необходимые комнаты для обеспечения комфортных условий проживания: пять спален, восемь ванных, кладовая, библиотека, помещение для занятий йогой и медитациями, бассейн и собственный сад.

Дом утопает в зелени, здесь каждый свободный метр земли усажен лиственными и хвойными деревьями, а также кустарниками.

Во дворе дома оборудован выложенный плиткой бассейн с зоной для отдыха, а также сауна.

Внутри преобладает светлая цветовая гамма, все помещения имеют высокие потолки и обставлены мебелью нейтральных оттенков. В доме площадью 431 кв. м. также имеются три камина, гардеробная, современная кухня и обеденная зона на свежем воздухе.

Белоснежная кухня с островом оборудована всей необходимой техникой, точечной системой освещения, а также небольшим столиком для завтраков с мягкой зоной.

Несколько уютных комнат для гостей декорированы исключительно натуральными материалами – бамбуковыми панелями, текстилем в сдержанных тонах и деревянным напольным покрытием.

Источник: Nedvijdom.ru

И.Н.