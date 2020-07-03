Дорожная полиция предупредила отпускников, желающих поехать из Баку в районы 

~ 3 минуты на чтение 271

Дорожная полиция предупредила вышедших в отпуск граждан, желающих поехать из Баку в районы республики на отдых.

Как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, на въезде в столицу и выезде из нее установлены карантинные посты, контролирующие соблюдение особого карантинного режима.

«Есть ограничение и на выезд из Баку тех, кто имеет прописку в районе, но работает в столице. Потому что многие из этой категории лиц злоупотребляют данным обстоятельством, пытаясь за короткий срок неоднократно приехать в район и вернуться обратно в Баку, что может способствовать распространению коронавируса.

Ограничение касается и отпускников, желающих поехать из столицы отдыхать в регионы. Ведь выезд из столицы возможен только при особых обстоятельствах, лицам, имеющим служебное удостоверение и разрешение, лицам, перевозящим сельскохозяйственную продукцию.

А отпускники в районах будут встречаться с родственниками, знакомыми, устраивать застолья и тем самым создавать условия для широкого распространения коронавируса, инфицирования и смерти заболевших. Граждане в период карантина должны отдавать предпочтение самоизоляции и не выходить из дома без надобности», - подчеркнул К.Алиев.

Отметим, что ранее главный инфекционист Азербайджана, член Оперативного штаба при Кабинете министров АР, доктор Джалал Исаев заявил, что необходимо разрешить организованный выезд граждан в районы, чтобы разгрузить Баку, уменьшить население столицы.

«Это нужно. Если население Баку уменьшится, в том же общественном транспорте станет меньше людей, то меньше будет и заражений. Некоторые берут отпуска, некоторые имеют дачу в районах. Неправильно принудительно держать людей в Баку. Потому что они тоже склонны к выходу на улицу. Я считаю, если часть населения уедет в район на месяц, поредеет толпа в метро и автобусах. В определенном смысле это снизит эпидемиологические показатели, так как концентрация жителей в Баку снизится, а значит, уменьшатся и риски инфицирования. В то же время, чтобы обезопасить регионы от коронавируса, я предлагаю тестировать горожан на наличие COVID-19 перед поездкой в районы. Чтобы сделать это, следует проанализировать ситуацию в стране и принять решение. В Баку по сравнению с районами риск заражения выше, так как в районах плотность населения ниже, чем в столице. Но все это, отмечу, мое субъективное мнение», - подчеркнул врач.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: