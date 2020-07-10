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Экс-тренер «Спартака» и киевского «Динамо» возглавил «Сабах»

Сегодня в 16:48 ~ 1 минута на чтение 151
Экс-тренер «Спартака» и киевского «Динамо» возглавил «Сабах»
Стал известен новый главный тренер ФК «Сабах».
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, им стал испанский специалист Висенте Гомес. 
 
С 48-летним специалистом подписано соглашение сроком на два года. 
 
За свою карьеру Висенте Гомес возглавлял дубль киевского «Динамо» (2014-2016 годы). В этой же команде в 2016-2017 годах и в 2019 году был помощником главного тренера. Работал помощником также в «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия). Ту же позицию занимал в московском «Спартаке». А в сезоне 2019/2020 возглавлял донецкий «Олимпик». 
 
Теймур Максутов

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