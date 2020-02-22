Экскурсия по поезду Баку-Анкара: Комфорт и быстрота – ВИДЕО

В 2020 году планируется запуск скоростного пассажирского поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара.

Как сообщает 1news.az, соответствующая договоренность была достигнута между железнодорожными ведомствами двух стран.

Стали известны и некоторые детали будущего нового пассажирского маршрута.

Поезд будет состоять из 10 новых вагонов производства корпорации Stadler, закупленных Азербайджаном некоторое время назад.

Что касается времени в пути, то оно составит от 37 до 40 часов.

Известно и то, что в составе будет 53 спальных купе эконом-класса, они будут 4-местными. В каждом вагоне эконом-класса будут функционировать 1 душевая кабина и 2 уборные.

Один из вагонов будет состоять из восьми купе класса люкс: каждое из них будет двухместным, с индивидуальным душем и санузлом.

Кроме того, в поезде будут специальные купе для пассажиров с ограниченными возможностями.

В составе будет работать и отдельный вагон-ресторан, который сможет обслуживать во время обеда и ужина до 28 пассажиров одновременно.

Всего в поезде предусмотрено 257 мест.

Представляем вашему вниманию видео-экскурсию по составу Баку-Тбилиси-Анкара.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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