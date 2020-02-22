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Экскурсия по поезду Баку-Анкара: Комфорт и быстрота – ВИДЕО

22 Февраля, 2020 в 16:32 ~ 1 минута на чтение 700
Экскурсия по поезду Баку-Анкара: Комфорт и быстрота – ВИДЕО
В 2020 году планируется запуск скоростного пассажирского поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара.
 
Как сообщает 1news.az, соответствующая договоренность была достигнута между железнодорожными ведомствами двух стран.
 
Стали известны и некоторые детали будущего нового пассажирского маршрута.
 
Поезд будет состоять из 10 новых вагонов производства корпорации Stadler, закупленных Азербайджаном некоторое время назад.
Что касается времени в пути, то оно составит от 37 до 40 часов.
 
Известно и то, что в составе будет 53 спальных купе эконом-класса, они будут 4-местными. В каждом вагоне эконом-класса будут функционировать 1 душевая кабина и 2 уборные.
 
Один из вагонов будет состоять из восьми купе класса люкс: каждое из них будет двухместным, с индивидуальным душем и санузлом.
 
Кроме того, в поезде будут специальные купе для пассажиров с ограниченными возможностями.
 
В составе будет работать и отдельный вагон-ресторан, который сможет обслуживать во время обеда и ужина до 28 пассажиров одновременно.
 
Всего в поезде предусмотрено 257 мест.
 
Представляем вашему вниманию видео-экскурсию по составу Баку-Тбилиси-Анкара.
 
Тимур Рзаев, Г.Р. 
 
 
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