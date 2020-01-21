Экстрасенс Зираддин Рзаев заявил, что полиция просила его помощи в раскрытии убийства 10-летней Нармин: Комментарий МВД

Экстрасенс Зираддин Рзаев заявил, что полиция просила его помощи в раскрытии убийства 10-летней Нармин Гулиевой - жительницы села Дондар Гушчу Товузского района.

В частности, в интервью на передаче İri Plan он заявил, что к нему за помощью в раскрытии этого преступления обращались сотрудники отдела полиции Товузского района.

Комментируя это заявление экстрасенса, руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов заявил 1news.az, что полиции незачем было обращаться к З.Рзаеву.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные и розыскные мероприятия по преступлениям. И это убийство было раскрыто в результате оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый задержан. Следствие продолжается. А то, о чем заявил Зираддин Рзаев, он наверняка увидел во сне», - подчеркнул Э.Захидов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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