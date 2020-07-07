Эльман Пашаев заявил, что собрал доказательства невиновности Ефремова в смертельном ДТП – ВИДЕО

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В Москве совершившему смертельное ДТП заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову предъявлено обвинение.

По данным ТАСС, обвинение актеру в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы предъявлено по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

«Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал - вину всегда признать успеем», - заявил адвокат М.Ефремова Эльман Пашаев в интервью телеканалу «Россия 24», подчеркивая, что актер ничего не помнит о моменте ДТП, так как был сильно пьян.

Напомним, что 8 июня заслуженный артист Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек - по решению суда актер находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа.

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