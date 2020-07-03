Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП – ВИДЕО 

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Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал интервью телеканалу Москва 24, в котором отметил, что актер заявил о невиновности в аварии, в которой погиб человек.

«Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть, данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал «я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – отмечает в интервью Москва 24 Э.Пашаев.

Напомним, что 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек - по решению суда актер находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа.