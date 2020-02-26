Эрдоган: Турция готова оказать любую помощь братскому Азербайджану в борьбе с пандемией

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Турция готова оказать дружественному и братскому Азербайджану любую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в послании, адресованном Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Эрдоган от своего имени и от имени турецкого народа выразил Президенту Ильхаму Алиеву, всему азербайджанскому народу глубокие соболезнования в связи с жертвами пандемии COVID-19, пожелал скорейшего исцеления тем, кто продолжает лечение.

«Мы близко отслеживаем действенные меры и деятельность, которые вы осуществляете [в борьбе] против пандемии в Азербайджане», - отметил глава Турции, пожелав всем, кто задействован в этой сфере, успехов в работе.

«Под лозунгом «Одна нация, два государства» мы готовы оказать любую посильную помощь дружественному и братскому Азербайджану», - подчеркнул турецкий лидер, отметив, что Турция обеспечивает доставку в Азербайджан медицинских принадлежностей в качестве помощи в борьбе с пандемией.

Президент Эрдоган подчеркнул, что в борьбе с пандемией Турция находится рядом с Азербайджаном, пожелал Президенту Ильхаму Алиеву здоровья и счастья, братскому азербайджанскому народу –спокойствия и благоденствия.

Ф.Багирова