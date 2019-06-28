Фашизм является связующей материей для всей армянской элиты - Мубариз Ахмедоглу

Вся армянская элита стоит смирно перед фашизмом.

Это еще раз стало ясно после выступления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на состоявшемся недавно в Ашхабаде саммите глав государств СНГ. В таком поведении армянской элиты нет ничего нового для Азербайджана. Азербайджанский народ за современный период, начиная с 1987 года, испытал на себе все методы армянского фашизма. Около 250 тысяч азербайджанцев были депортированы из Армянской ССР в конце декабря 1987 года. Одним из исторических свидетельств армянского фашизма является то, что в находящихся под армянской оккупацией семи районах сегодня не проживают азербайджанцы, а азербайджанцы из Нагорного Карабаха подверглись этнической чистке. Армяне и сегодня сохраняют традиции фашизма. Это проявляется как в установке памятника Гарегину Нжде, так и в происходящем с Д.Аскеровым и Ш.Гулиевым.

Президент И.Алиев в соответствии с повесткой дня саммита СНГ выразил свое мнение по поводу попыток героизации фашизма на территории СНГ, Н.Пашинян сразу же возразил. Протест Н.Пашиняна был ожидаемым. Мы не думали, что Пашинян настолько нелогичен.

Два тезиса особо привлекают внимание в озвученных Н.Пашиняном мыслях:

Гарегин Нжде вступил в союз с фашистской Германией с целью борьбы против турок. Турция в тот период была если и не первым, то вторым союзником Германии. Это история, никто не может фальсифицировать историю. Теперь выходит так, что Г.Нжде подключил армян и Армению для борьбы против крайне важной для Германии Турции.

В целом исторические отношения между Турцией и Германией - это всегда испытанные временем отношения. Поэтому еще раз стало ясно, что интеллект Н.Пашиняна находится на самом низком уровне

Что касается уважения к участникам - Н.Пашинян в своем выступлении на ГА ООН говорил о "народе Нагорного Карабаха". Пускай Пашинян, помощники, вся армянская интеллигенция хотя бы один раз покажут официальный термин под названием "народ Нагорного Карабаха". В целом "народа Нагорного Карабаха" не существует, и не может существовать. Если теоретически представить существование "народа Нагорного Карабаха", то это означает распад армянского народа. Этот распад показывает правоту Азербайджана. Потому что главное различие между армянами Нагорного Карабаха и армянами Армении заключается в наличии тюркских и в определенной степени персидских слов в разговорной речи армян Нагорного Карабаха. Армяне Нагорного Карабаха - это выходцы из христианской общины Азербайджана. То есть это не армяне, а азербайджанские армяне. Переселенные потом из Ирана армяне смешались с ними. Персидские слова в их языке является доказательством этому.

Число принимающих в ГА ООН делегаций составляет примерно 1000 человек. Н.Пашинян своей безграмотностью продемонстрировал неуважение к 1000 человек мировой интеллигенции, главам государств. Дополнительный ответ Президента Азербайджанской Республики на заседании СНГ означает все.

Памятник Г.Нжде и отношение к выступлению Президента И.Алиева на саммите СНГ свидетельствует о том, что фашизм очень ценен для армянской элиты. Последний кризис армянской государственности с этого момента получил официальный статус.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу