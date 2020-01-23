Фуад Алескеров: Основными факторами, создающими условия для реформ, являются стабильность и безопасность

«Как особо подчеркнул Президент Ильхам Алиев, основной фактор, создающий условия для реформ и развития в республике - существующие стабильность и безопасность»

Как сообщает 1news.az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров, выступая на коллегии Министерства внутренних дел АР.

Он отметил, что в обеспечении безопасности значимая роль принадлежит правоохранительным органам, особенно Министерству внутренних дел.

«Это нашло отражение и в авторитетных международных рейтингах. По отчету по конкуренции Всемирного давосского экономического форума, среди 141 страны мира Азербайджан за последние три года по индексу «Надежность службы полиции» поднялся вверх на 45 позиций, заняв 30-е место, по индексу «Безопасность» поднялся вверх на 18 позиций, заняв 22-е место, а по индексу «Борьба с организованной преступностью» поднялся на 25 позиций, заняв 18-е место.

Проводимые реформы затронули и деятельность МВД, которое совершенствует свою работу. Кадровые реформы в МВД, повышение эффективности управления создают условия для успешного решения стоящих задач. Масштаб борьбы с преступностью усилен, есть позитивные результаты в защите интересов государства, прав и свобод граждан.

Эффективно ведется раскрытие преступлений, задержание находящихся в розыске лиц, своевременно раскрываются преступные группировки. Общая раскрываемость преступлений уже много лет свыше 85%, за этим стоит ежедневная напряженная и непримиримая борьба с преступностью сотрудников МВД», - подчеркнул Ф.Алескеров.

Он отметил увеличение в 2019 году числа преступлений, связанных с наркотиками: «Сотрудниками МВД, таможни, пограничниками и спецслужбами был предотвращен ввоз более 3,3 тонны наркотиков, из них ввоз 1,2 тонны предотвратили сотрудники МВД».

Как позитивную тенденцию Ф. Алескеров отметил снижение на 30% преступлений, совершенных несовершеннолетними.

По его словам, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым Указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» является новым этапом проводимых в последнее время в Азербайджане масштабных политических, экономических и социальных реформ: «В указе особо предусмотрено создание и соблюдение единой базы судебного опыта».

Ф. Алескеров подчеркнул, что в 2019 году была усовершенствована законодательная база, связанная с деятельностью МВД, были приняты нормативные правовые акты.

«Родственникам погибших при защите территориальной целостности Азербайджана 389 сотрудников органов внутренних дел, в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 28 января 2019 года, было выдано 11 тысяч манатов.

Сегодня МВД совершенствует и оптимизирует свою работу, повышает оперативность, полностью держа криминогенную ситуацию в республике под контролем», - подчеркнул Фуад Алескеров.

Тимур Рзаев, М.К.