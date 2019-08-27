Глава МИД Армении: «Есть отличные идеи и взаимопонимание в диалоге с моим азербайджанским коллегой»

Имеются определенные предложения, идеи по карабахскому урегулированию, на основе которых мы пытаемся построить, аполитизировать контакты между людьми.

Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая с лекцией в рамках мероприятия «Беседы с главами МИД Армении и Украины» в Шведском институте международных отношений, сообщают армянские СМИ.

По его словам, ныне контакты политизированы, стороны пытаются обвинять друг друга, оставаясь безучастными к беспокойству другой стороны.

«Политизированный диалог нам не нужен. Есть отличные идеи, и есть взаимопонимание, как и в диалоге с моим азербайджанским коллегой, что необходимо продвигаться крайне осторожно, дабы суметь сохранить то, на основании чего мы пытаемся работать, сохранить создание площадки, на которой может сформироваться определенный положительный опыт, на основании чего мы можем предпринять следующие шаги», - заявил министр, приведя в качестве примера возможность контактов между журналистами.

Он указал, что месседж премьер-министра Армении о том, что решение должно быть приемлемым для народов Армении, «Арцаха» (марионеточный режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана) и Азербайджана, достоин равного отклика.

«Это месседж, отражающий очень важную предпосылку для урегулирования –возможности сторон рассматривать обеспокоенность другой стороны и взять ответственность таким образом, чтобы охватить обеспокоенность всех сторон», - заявил министр.

А.А.