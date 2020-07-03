Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом

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Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил, что заразился коронавирусом.

"Сегодня днем я почувствовал небольшую температуру и немедленно начал карантин у себя дома. Сейчас у меня положительный тест на COVID-19. По милости Аллаха, я чувствую себя сильным и энергичным. Я буду продолжать выполнять свои обязанности из дома. Пожалуйста, молитесь за меня", - написал министр в Twitter.

Согласно последним данным, в Пакистане коронавирусом заразились более 223 тысяч человек, более 4,5 тысяч человек погибли.

Ранее коронавирус был выявлен у спикера Национального Собрания Асада Кайсера, губернатора провинции Синд Имрана Исмаила, лидера Пакистанской народной парии Саида Гани и министра железных дорог Шейха Рашида, все они выздоровели.

Ряд политиков в Пакистане погибли после заражения коронавирусом, в том числе бывший губернатор Белуджистана Сайед Фазаль Ага и министр по населенным пунктам провинции Синд Гулам Муртаза Балух.

Источник: РИА Новости