Хикмет Гаджиев: Безнаказанность Армении побуждает ее к новым провокациям

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Провокации армянских вооруженных сил продолжаются, заявил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Как сообщает Азертадж, на пресс-конференции 16 июля Хикмет Гаджиев подчеркнул, что под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджанская армия пресекла эту провокацию.

По его словам, азербайджанское общество – сплочено, монолитно. Те, кто желает бросить тень на солидарность азербайджанского народа, стали прибегать к провокациям. И эти люди тоже получат достойный ответ.

Патриотизм азербайджанской молодежи высоко оценивается и со стороны государства. Глава государства отметил, что желающие могут обратиться в Государственную службу по мобилизации и военному призыву, и там быть привлечены к учениям. Такая патриотичность нашей молодежи высоко оценивается.

Помощник Президента отметил, что шаги, предпринимаемые в направлении урегулирования конфликта путем переговоров не дают результатов. Безнаказанность Армении побуждает ее к новым провокациям.

Ф.Багирова