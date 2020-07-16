Ильхам Алиев: Ежедневно в кабинете президента ели колбасу и пили водку, каждый день, с ночи до утра - ВИДЕО

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14 июля, когда народ пришел в Шехидляр хиябаны, чтобы отметить победу, почтить память наших шехидов, некоторые оппозиционные структуры, в том числе представители Народного фронта Азербайджана проникли в массы и пытались побудить людей к незаконным действиям.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 15 июля на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

«Народ пришел в Шехидляр хиябаны, чтобы отметить победу, почтить память наших шехидов. И какие-то негодные элементы будут чинить здесь беспорядки? Этому не бывать. Сейчас не начало 1990-х годов», - сказал глава государства.

Он отметил, что несчастье тогдашней власти Азербайджана заключалось в том, что она бежала от таких грязных, презренных, трусливых, продажных дезертиров, как Народный фронт: «Дезертиров, которые спустя год оставили власть и бежали. Они сидели в этом здании. Засорили и его. Ежедневно в кабинете президента ели колбасу и пили водку, каждый день, с ночи до утра. После этого тогдашний президент просыпался в 12 часов. А в 5 часов снова колбаса и водка. Бывший министр обороны, бывший министр внутренних дел, бывший государственный секретарь, бывший президент осквернили это здание. Такая вот уродливая группировка пришла и с шумом сместила тогдашнюю власть. Пусть не думают, что такое сейчас возможно. Мы преподали и преподадим им урок. Никто не сможет уклониться от ответственности».

«Как мне сообщили, вчера некоторые оппозиционные структуры, в том числе представители Народного фронта Азербайджана проникли в массы и пытались побудить людей к незаконным действиям. Они тоже находились среди нарушителей закона, их уже установили. Еще раз предупреждаю, не надо играть с огнем.

Это – национальный вопрос. Мы ни на что не посмотрим - кто и что сказал, какой совет, какой Совет Европы, какая организация. Позиция, которую мы в последние дни демонстрируем, - позиция против тех, кто ведет грязную кампанию против нас в международных организациях, уже дает результат. Мы будем блокировать антиазербайджанские силы всюду, где это возможно. Мы не позволим, чтобы их кандидаты бросали нам вызов, пытались очернить Азербайджан. Никто не может указывать нам. Вчерашнее событие должно стать сигналом для каждого из нас. Вспомните, в то время захватывали земли, а здесь перед парламентом организовывались митинги. Тысячи людей собирались и выражали свое возмущение. Но каков результат? Земли были потеряны. Разве сегодня время митингов? У нас есть шехиды, мы теряем героев, генералов. А эти грязные элементы пытаются обострить здесь обстановку. Обращаюсь ко всем соответствующим структурам. Если они приложили руку к вчерашним событиям, то увидят нашу решимость. Они хуже армян. Армяне – открытые враги. Сидят там, из-за этих оккупировали наши земли. Сегодня они находятся на тех землях из-за дезертиров Народного фронта. Эти же находятся среди нас. Получают из-за рубежа деньги, инструкции, отравляют среду, загрязняют наш свежий воздух зловоньем и в такие моменты находятся рядом с врагом, а не с государством.

Я поручил правоохранительным органам проанализировать их выступления в социальных сетях в эти дни. Если там есть состав преступления, то все они должны быть привлечены к уголовной ответственности. В то время, когда идут бои, они клевещут на нашу армию, распространяют ложь. Говорят, что мы, мол, отдали это место, не должны были идти туда или сюда. Ты кто такой, чтобы давать указания, советы нашей армии? Пустоголовый предатель. Это они пытались уничтожить азербайджанскую государственность. И мы будем им потакать? Им будет дан такой урок, который станет последним.

Еще раз хочу сказать, правоохранительные органы займутся этим делом. Все их антигосударственные выступления, призывы будут проанализированы. Если там есть состав преступления, то они немедленно должны быть привлечены к уголовной ответственности. Нам надо заканчивать с «пятой колонной», так продолжаться не может. То есть, терпимость здесь совершенно недопустима. В обычные дни мы порой закрываем глаза, говорим, что не надо обращать внимания. Но в такой ситуации это – вражда. Сегодня во главе этой враждебности стоит Народный фронт Азербайджана, его грязные, продажные руководители, трусы и дезертиры, считающие себя лидерами. Азербайджанский народ неоднократно указывал и еще укажет им на их место», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

1news.az