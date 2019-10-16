Илон Маск запустит в космос более 40 тыс. спутников: есть риск столкновений на орбите

Компания Илона Маска SpaceX планирует запустить на околоземную орбиту не 12, а свыше 40 тысяч спутников связи в рамках проекта Starlink.

С этой целью компания подала заявку Международный союз электросвязи (ITU) на выделение дополнительных частот для еще 30 тыс. спутников, сообщает Газета.ru со ссылкой на отраслевое издание SpaceNews.

Эти 30 тыс. спутников станут дополнением к 12 тыс., изначально заявленным в планах SpaceX и одобренным ранее Федеральной комиссией США по связи.

В заявке компании SpaceX указано, что спутники планируется выводить на орбиты от 328 до 580 км. Однако там не указаны планируемые сроки, а также такие детали, как пропускная способность спутников и планируемые сроки их сведения с орбиты.

По данным ООН, опубликованным в апреле 2019 года, с начала космической эры в околоземное пространство было выведено порядка 8500 всевозможных объектов. Таким образом, если SpaceX удастся осуществить свой план, компания в пять раз увеличит число спутников на орбите Земли.

23 мая текущего года Маск вывел в космос первую серию своих спутников Starlink. Каждый аппарат имеет массу 227 кг. Ранее SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Ученые между тем бьют тревогу по поводу того, что запуск сотен и тысяч спутников Маска может помешать наблюдениям за космическим пространством.

Например, в ходе запуска первых 60 спутников их излучение оказалось намного более ярким, нежели предполагалось. Другие критики указывают на то, что реализация планов Маска еще больше замусорит околоземное космическое пространство, что увеличит вероятность столкновений на орбите.

1news.az