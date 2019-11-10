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Издана 91-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

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Издана 91-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Азербайджан сегодня известен в мировом масштабе как страна, достойная очень большого уважения. Растет наш международный авторитет. Я неоднократно отмечаю это, и это не просто слова.

Международные организации приняли многочисленные постановления и резолюции, отражающие нашу позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В двусторонних соглашениях данный вопрос нашел свое решение с отражением нашей позиции. Подписание документа о приоритетах партнерства с Европейским Союзом стало очень знаменательным событием. В данном документе выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ Азербайджана. На саммите НАТО нашел отражение очень важный вопрос, касающийся нашей территориальной целостности. Наша позиция постоянно находит отражение в подписанных двусторонних документах.

Эти высказывания, включенные в недавно изданную 91-ю книгу многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства озвучил в своей речи на церемонии, посвященной спортивным итогам 2018 года.

Материалы очередной книги многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с ноября 2018 года по январь 2019 года.

91-я книга многотомника включает информацию о встречах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в рамках официальных и рабочих визитов в республики Беларусь и Туркменистан, Российскую Федерацию, а также о подписанных документах, тексты совместных заявлений глав государств для печати. Издание также предоставляет информацию о принятии Президентом Азербайджана высокопоставленных представителей Турции, России, Ирана, США и других государств, а также НАТО.

Во всех встречах и переговорах глава государства акцентировал внимание на оккупационной политике Армении и призывал международное сообщество поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В этой книге читатель может ознакомиться с материалами об участии Президента Азербайджана в церемониях открытия объектов экономической, социальной и культурной инфраструктуры в нашей столице, знакомстве с XXIV Азербайджанской международной выставкой телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий - BakuTel-2018, текстами интервью телеканалу « Россия-24».

В издании собраны послания главы государства работникам юстиции и судьям республики по случаю 100-летнего юбилея азербайджанской юстиции, участникам XV Съезда учителей Азербайджана, V съезду Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, тексты поздравлений азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, православной христианской общине Азербайджана на Рождество и другие письма.

В книге даны указатели «Примечания» «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 91-й книги, выпущенной «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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