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К концу недели в зонах ужесточенного карантина в Азербайджане могут быть вновь установлены посты

Сегодня в 16:09 ~ 1 минута на чтение 3265
К концу недели в зонах ужесточенного карантина в Азербайджане могут быть вновь установлены посты

Если транспортные средства, оштрафованные и возвращенные с карантинных постов в зонах ужесточенного карантина, попытаются пересечь другие посты, то они вновь могут быть оштрафованы.

Об этом в четверг сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник Кямран Алиев.

По его словам, может быть так, что транспортное средство останавливается на посту, штрафуется и возвращается обратно. Затем это же лицо пытается проехать через другой карантинный пост. В случае попытки проезда через другой пост, он вновь будет оштрафован по той же статье".

Алиев добавил, что к концу недели в зонах ужесточенного карантина могут быть вновь установлены посты: "Пока точного решения в данной связи нет. Но все зависит от ситуации. В случае необходимости контроль может быть усилен специальными техническими средствами и маршрутными постами".

Источник: Trend

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