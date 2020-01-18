Как Азербайджан готовится к Хорватии и России?

Сборная Азербайджана по футзалу продолжает подготовку к матчам элитного раунда квалификации чемпионата мира 2020 года.

Соперниками сборной являются Россия, Хорватия и Словакия. Матчи отбора пройдут в Хорватии с 29 января по 1 февраля.

Сегодня прошла открытая тренировка сборной, в рамках которой главный тренер Жозе Алесио провел брифинг для журналистов.

«Мы приступили к подготовке 13 января. Хотя я не смог собрать всех футзалистов, так как некоторые выступают за свои клубы в иностранных чемпионатах. В рамках сборов мы проведем две товарищеские встречи против Узбекистана. Это хороший соперник.

Завтра к нам примкнут еще два игрока. К матчам будут готовиться 17 человек, из них 14 попадут в окончательную заявку. Физически игроки готовы. Но из-за травм отсутствуют Болинья и Эдуардо.

Я расцениваю шансы на выход из группы как 50 на 50. Наши соперники с уважением относятся к нам и знают, насколько сильный мы коллектив. Хотим занять одно из первых двух мест. Все мысли сейчас связаны с первым матчем против Хорватии. Я доволен расписанием матчей в группе. Мы хорошо знаем всех соперников в группе», - сказал он.

В свою очередь капитан сборной Ризван Фарзалиев отметил, что цель команды – выход из группы. «Нас ждут два товарищеских матча против Узбекистана. А 24 января поедем на матчи отбора в Хорватию. Первый матч пройдет против хозяев поля. Наша цель – пройти в плей-офф с первого или второго места. Сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь своей цели.

Не думаю, что Россия – фаворит группы. Мы не так давно играли против них, и они ни в чем не превосходили нас. Хорваты - хозяева площадки и имеют неплохие шансы. Но для нас важно одержать победу в первом матче».

Теймур Максутов