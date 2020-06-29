Тогрул Машаллы –  о том, как азербайджанский футбол так и не стал бизнесом

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Экономический эксперт Тогрул Машаллы в Telegram-канале проанализировал ситуацию в азербайджанском футболе с точки зрения экономического развития.

В частности, экономист задался вопросом, смог ли стать азербайджанский футбол сектором экономики.

1news.az приводит перевод данного материала.

«В Европе футбол давно стал разновидностью бизнеса. Оборот некоторых клубов порой бывает равен обороту промышленных предприятий. К примеру, доходы английского «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2018/2019 составили 710 млн евро, а чистая прибыль – 56 млн евро.

Для сравнения, обеспечивающий весь Азербайджан электрическом ООО «Azərişıq» в 2019 году заработал 1,9 млрд манатов, или же 630 млн евро. То есть, клуб заработал больше оператора электричества в Азербайджане. С точки зрения прибыли и вовсе даже сложно сравнивать.

Поэтому интересно узнать, в каком положении находится футбольный бизнес Азербайджана? В сезоне 2017/2018 «Карабах» пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В тот сезон азербайджанские клубы получили от УЕФА 22 млн долларов. Иными словами, от футбольного «экспорта» было заработано 22 млн долларов.

Для сравнения, в 2018 году от экспорта картофеля Азербайджан заработал 29 млн манатов. То есть, в условиях Азербайджана футбол превратился в сферу, приносящую прибыль.

В тот год ФК «Карабах» даже обошелся без спонсорской поддержки и завершил сезон с чистой прибылью, несмотря на высокие затраты на зарплаты футболистов и персонала.

Как же пошли дела в 2019 году?

Финансовые отчеты клубов в некоторой степени позволяют рассуждать о футбольной сфере. В июне клубы премьер-лиги опубликовали свои финансовые отчеты за 2019 год. Из них стало понятно, что в 2019 году, в отличие от 2018-го, многие клубы испытывали проблемы. Согласно официальным отчетам, в 2018 году 5 клубов завершили год с прибылью. В 2019-м число таких клубов сократилось до трех. В «Нефтчи» прибыль сократилась на 1/3, в «Зиря» прибыль осталась стабильной, в то время как «Сабах», завершивший 2018 год с дефицитом в 100 тысяч манатов, в 2019 году получил прибыль 397 тысяч.

Несмотря на уменьшение прибыли (общий дефицит составил 3,7 млн манатов), оборот клубов увеличился до 61,4 млн манатов, что на 29% больше 2018 года. Это стало возможным благодаря трем клубам: «Карабах», «Сабах» и «Кешля».

Теперь отдельно о клубах. Несмотря на то, что доходы «Карабаха» за выступление в еврокубках снизились (в 2017 году они составили 33,3 млн манатов, в 2018 – 12,2, в 2019 – 12,3), расходы, напротив, увеличились. Если в 2018 году расходы составили 14,4 млн манатов, в 2019 году они выросли до 22,3 млн. Из всех статей расходов больше остальных выросли расходы на зарплаты – с 8,3 млн до 13 млн манатов. В результате, расходы спонсора на клуб составили 8 млн манатов. В итоге, если 2018 год клуб завершил с прибылью в 764 маната, то 2019-й закончился с дефицитом в 1 млн манатов.

ФК «Кешля» пересмотрела свои показатели за 2018 год и почему-то их занизила. Они снизили свои показатели по активам, обязательствам и даже доходам и расходам. В некоторых случаях показатели были занижены в два раза. «Габала», как и в прошлом году, и на этот раз не указала информацию о своих активах и обязательствах. В остальных клубах показатели стабильные. ФК «Сабах» серьезно увеличил прибыль за счет спонсоров. В частности, спонсоры выплатили клубу 4,8 млн манатов, а общая прибыль увеличилась до 6,2 млн.

Как видно, ситуация совсем не радужная. Местные клубы, в основном, не зарабатывают на своей деятельности. Если клубы не участвуют в еврокубках, главная статья доходов приходится на спонсоров.

Что касается продажи билетов, то в 2018 году этим занимались только четыре клуба. А в 2019 году их число сократилось до трех. Согласно официальной информации, «Карабах» в 2019 году заработал на продаже билетов 494,8 тыс. манатов; «Нефтчи» - 80,4, а «Кешля» - 1,96 тыс манатов. Прибыль «Нефчи» увеличилась в 8 раз, в то время как у «Карабаха» уменьшилась. В 2018 году эта цифра составляла 733 тысячи.

Фактически, этим футбольный бизнес в Азербайджане и ограничивается. Телевизионные трансляции, являющиеся одной из самых высоких статей доходов во всем мире, в Азербайджане либо отсутствуют, либо просто не оплачиваются.

Иными словами, футбол в Азербайджане пока не сформировался как отдельный сектор экономики. А основной доход зависит от деления средств, полученных в других сферах. Отличительной чертой азербайджанского футбола является то, что он зависит от одного источника. Согласно информации из открытых источников, 40% доходов АФФА, содержание Бакинского олимпийского стадиона, телеканал CBC Sport, финансирование, как минимум, шести клубов осуществляется за счет средств SOCAR.

В 2019 году оборот азербайджанского футбола составил 100 млн манатов. На долю УЕФА приходится 24 млн манатов. Остальная часть, в основном, приходится на SOCAR.

Пока же мы видим лишь снижение интереса к футболу. К примеру, если на матчи «Нефтчи» в сезоне 2017/2018 в среднем приходили 3696 зрителей, то в сезоне 2018/2019 эта цифра составила 1625».

Теймур Максутов