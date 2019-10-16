Кыванч Татлытуг о романе с супермоделью Сарой Сампайо: «На тот момент я был не женат…»

Звезда турецкого кино Кыванч Татлытуг прокомментировал информацию о том, что изменял супруге с португальской супермоделью, ангелом Victoria's Secret Сарой Сампайо.

Напомним, что в ряде турецких СМИ вышли публикации о том, что актер изменил своей супруге стилисту Башак Дизер с моделью Сарой Сампайо, с которой познакомился на съемках рекламы, где у них и завязался роман. Турецкие издания отмечали, что пара втайне встречалась в одном из европейских отелей, куда приезжала порознь, но всегда оставалась в одном номере – подробнее об этой истории читайте по ссылке.

И если изначально К.Татлытуг никак не прокомментировал данную информацию об измене, то после того, как история получила широкий резонанс в турецких СМИ, сделал публикацию на своей странице в социальной сети Twitter, где отметил следующее:

«Слежу за всем, что выходит в новостях за последние дни – вы праве критиковать проекты, в которых я участвую. Но то, что выходит обо мне в последние дни, затрагивает мою семью и мой брак, а эти понятия для меня святы. Никак не могу принять эту информацию, которая не основана ни на одном факте или доказательстве.

Мое имя склоняется в контексте с девушкой, с которой я снялся в рекламе в 2013 году и больше ни разу не виделся – на тот момент я был не женат. Разве журналистика может быть такой? Для того чтобы пресечь подобные необоснованные статьи и комментарии, мне придется действовать с помощью закона – именно так я намерен вести борьбу с произошедшим в СМИ».

Отметим, что актер женился в 2016 году – свадьба К.Татлытуга и Б.Дизер прошла в Париже.

Кыванч Татлытуг с супругой Башак Дизер

Кыванч Татлытуг и Сара Сампайо

Читайте по теме:

СМИ: Кыванч Татлытуг изменил жене с ангелом Victoria's Secret - ФОТО

Ф.В, Г.Р.