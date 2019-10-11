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Лес посреди офиса - новый проект голландских архитекторов - ФОТО

11 Октября, 2019 в 21:41 ~ 1 минута на чтение 1390
Лес посреди офиса - новый проект голландских архитекторов - ФОТО

Голландское архитектурное бюро Benthem Crouwel Architects реконструировало заброшенное административное здание на юге Амстердама и превратило его в штаб-квартиру благотворительной лотерейной компании Goede Doelen Loterijen.

В компании Goede Doelen Loterijen постоянно работают около 600 человек в офисах, до недавнего времени расположенных в разных точках города и идея проекта заключалась в том, чтобы объединить их всех под одной крышей.

Само здание представляет собой прямоугольный стеклянный объем высотой в четыре этажа, накрытый большой перфорированной крышей. Крышу поддерживают шесть тонких колонн в форме деревьев.

Природная тема получила продолжение в виде большой зеленой кровли, на которой разместились любимые растения сотрудников. Также там есть деревья, высаженные по всему периметру здания. Крыша оснащена 949 солнечными панелями и системой сбора и очистки дождевой воды.

Для проектирования компания использовала экологические материалы, как сообщает Art&Houses.

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