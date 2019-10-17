Мария Захарова о визите Константина Затулина на оккупированные территории Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг отреагировала на визит депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина в оккупированный Нагорный Карабах.

Захарова заявила, что нота от азербайджанской стороны в связи с визитом Затулина была получена по дипломатическим каналам, сообщает «Москва-Баку».

«Также я могу еще раз обратить внимание на то, что на нашем сайте уже очень давно и, к сожалению, мало кто из желающих совершить вояж в соответствующий регион, обращает на это внимание, так вот, у нас на сайте размещено действующее актуальное предупреждение о том, что, цитирую: «Гражданам, посетившим без специального разрешения азербайджанских властей территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и 7 прилегающих административных районов азербайджанская сторона в дальнейшем отказывает во въезде.

Это относится ко всем и является отражением позиции властей Азербайджана по данному вопросу. Позиция МИД России по нагорно-карабахскому конфликту и путям его урегулирования хорошо известна и остается неизменной. Что касается окончательного статуса Нагорного Карабаха, также все оценки, все заявления, которые делались до этого российской стороной, они актуальны. Статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса», - сказала она.

По ее словам, что касается политиков, российских в частности, представителей законодательной власти либо людей, представляющих гражданское общество, которые делают соответствующие заявления по этой теме, мы исходим из того, что они отражают их личную точку зрения.

«Это может быть экспертная точка зрения либо политическое заявление, но так или иначе, официальную точку зрения по этому вопросу выражают соответствующие институты исполнительной власти. У нас президентская внешняя политика, соответственно, это прерогатива Администрации президента и соответствующих структур и Министерства иностранных дел, а также других ведомств, которые уполномочены делать подобные заявления и отражающие позицию целого государства»,- заявила она.

Напомним, что первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин 11 октября посетил оккупированный Нагорный Карабах, где, в частности, выступил на форуме «Сотрудничество во имя справедливости и мира».

Затулин внесен в черный список Азербайджана за неоднократное посещение оккупированных азербайджанских территорий.

Читайте по теме:

Азербайджан направил ноту в МИД РФ

МИД Азербайджана прокомментировал незаконное участие Константина Затулина в «форуме» в Ханкенди

Азербайджанская община России призвала лишить полномочий Константина Затулина

А.А.