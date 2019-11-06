Мартин Скорсезе vs Marvel: «Есть аудиовизуальные развлечения, а есть кино» - ФОТО – ВИДЕО

В начале октября американский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар» Мартин Скорсезе заявил, что супергеройские фильмы, выпускаемые студией Marvel, это «не кино», и сравнил их с «парками развлечений», считая, что они не являются искусством.

М.Скорсезе уверен, что у подобных фильмов есть свой зритель, но они захватывают кинотеатры, где теперь нет места для «фильмов с историей»: «И в этом большая проблема, которую должны решить и заняться владельцы кинотеатров».

Высказывание режиссера имело огромный резонанс в киномире и международных СМИ еще и потому, что вскоре к нему присоседился еще один коллега с мировым именем, снявший «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола, назвав проекты Marvel «омерзительными»: «Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel - это не кино, он прав, потому что, посмотрев фильм, мы рассчитываем что-то узнать и вдохновиться. Я не знаю, что можно получить от пересмотра одного и того же. Мартин мягко выразился, назвав эти работы «не кино».

Данное заявление М.Скорсезе сделал на кинофестивале во французском Лионе, где получил премию «Люмьер», врученную за значительный вклад в развитие мирового кино.

Отметим, что с мнением всемирно известных режиссером согласен и заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер и киновед Аяз Салаев, считающий, что кинематограф должен вдохновлять и обучать, а в подобных проектах этого не происходит: «Полностью согласен с ними. И тут не может быть речи о зависти, если бы они и завидовали, то Феллини и Чаплину, а не подобным проектам» - более подробно об этом, читайте по ссылке.

Мартин Скорсезе не ограничился одним заявлением в адрес проектов Marvel, а посвятил этой теме авторскую колонку New York Times, которую назвал «Я сказал, что фильмы Marvel не кино. Давайте объясню» и в которой расставил все точки над «i», изложил свою точку зрения по поводу противостояния блокбастеров и авторского кино.

Вот, что пишет Мартин Скорсезе в своей авторской колонке о скандале вокруг супергеройского кино, который в СМИ получил название «Марвелгейт»:

«Большинство кинофраншиз сделано чрезвычайно талантливыми людьми. Это видно на экране. Тот факт, что эти фильмы сами по себе не интересуют меня, связан исключительно с личными вкусом и характером. Я понимаю, что, будь я моложе, если бы рос в другое время, эти фильмы приводили бы меня в восторг, и, кто знает, может быть, я даже сам захотел снять один такой. Но я вырос, когда вырос, и мои представления о кино, о том, чем оно было и может быть, также далеки от киновселенной Marvel, как Земля от Альфа Центавра.

Для меня, для кинематографистов, которых я люблю и уважаю, для моих друзей, начавших снимать кино одновременно со мной, суть кино была в откровении - эстетическом, эмоциональном, духовном. Его суть была в персонажах — сложных людях, их противоречивой, порой парадоксальной природе, как они могут ранить друг друга, любить друг друга и неожиданно сталкиваться с собой.

Его суть была в столкновении с неизвестным на экране и в жизни, которую кино драматизирует и интерпретирует, в расширении понимания того, чем может быть искусство.

И для нас это было важнее всего – что это форма искусства. Тогда об этом постоянно спорили, и мы взялись доказать, что кино сравнимо с литературой, музыкой или танцем. И поняли, что искусство можно найти в самых разных местах и оно может принимать самые разные формы – в фильмах «Стальной шлем» Сэмюэла Фуллера, «Персона» Ингмара Бергмана, «Всегда хорошая погода» Стенли Донена и Джина Келли, «Восход скорпиона» Кеннета Энгера, «Жить своей жизнью» Жан-Люка Годара и «Убийцы» Дона Сигела.

Кадр из фильма «Персона»

Или в фильмах Альфреда Хичкока, наверное, можно сказать, что Хичкок был франшизой сам по себе. Или что он был нашей франшизой. Каждый новый фильм Хичкока становился событием. Непередаваемый опыт – сидеть в забитом кинотеатре и смотреть «Окно во двор». Это было событие, порожденное связью между зрителем и самой картиной, и это было потрясающе.

Кадр из фильма «Окно во двор»

И в определенном смысле фильмы Хичкока также были парками аттракционов. Я сразу вспоминаю о финале «Незнакомцев в поезде», действие которого разворачивается на карусели, в настоящем парке аттракционов, и «Психо» который я смотрел на полночном сеансе в день премьеры – незабываемый опыт. Люди удивлялись и радовались, они не были разочарованы.

Кадр из фильма «Психо»

60 или 70 лет спустя мы продолжаем смотреть эти фильмы и поражаться. Но возвращаемся ли мы из-за сюрпризов и чувства восторга? Не думаю. «На север через северо-запад» выглядит просто потрясающе, но без болезненных переживаний в центре истории или полной потерянности героя Кэри Гранта он бы стал лишь набором последовательных красивых кадров и монтажных склеек.

Кадр из фильма «На север через северо-запад»

Развязка «Незнакомцев в поезде» - достижение, но именно взаимодействие между двумя главными героями и полностью выбивающая из колеи игра Роберта Уокера – вот, что до сих пор вызывает интерес.

Кадр из фильма «Незнакомцы в поезде»

Кто-то скажет, что фильмы Хичкока похожи друг на друга, и, возможно, так и есть - Хичкок сам об этом задумывался. Но однообразность современных блокбастеров - нечто совершенно другое. Многое из того, что для меня определяет кино, можно найти в фильмах Marvel. Чего там нет, так это откровения, загадки, настоящей эмоциональной опасности. Нет никакого риска. Эти фильмы снимаются, чтобы удовлетворить конкретные требования, и создаются как вариации конечного количества тем.

Они кажутся сиквелами, но по сути это ремейки, и все, что в них есть, получило одобрение, иначе быть не может. В этом суть современных блокбастеров: рынок исследован, на зрителе протестировано, одобрено, переделано, вновь одобрено и снова переделано, пока не получится готовый к потреблению продукт.

Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Другими словами, они все то, чем не являются фильмы Пола Томаса Андерсона, Клер Дени, Спайка Ли, Ари Астера, Кэтрин Бигелоу или Уэса Андерсона. Когда я смотрю фильмы этих режиссеров, то знаю: увижу что-то совершенно новое, получу неожиданный или даже неизвестный опыт. Мои представления о том, как истории можно рассказать с помощью движущихся картинок и звука, будут расширены.

Вы спросите, что меня не устраивает? Почему не оставить супергеройские фильмы и блокбастеры в покое? Все просто. В этой стране и мире франшизы - ваш главный выбор, если вы хотите что-то посмотреть на большом экране. Сейчас опасное время для кинопоказов, и независимых кинотеатров мало, как никогда. Формула изменилась, и стриминг стал главной системой для просмотра. Тем не менее не знаю ни одного режиссера, который не хотел бы снимать фильмы для большого экрана, проецируемого зрителю в кинотеатре.

Это включая меня как человека, который только что закончил картину для Netflix. Он и только он дал нам возможность сделать «Ирландца» так, как мы хотели, и за это я буду ему вечно благодарен. У нас будет ограниченный прокат, что очень хорошо. Хотел бы я, чтобы у фильма было больше экранов и его показывали дольше? Разумеется. Но с кем бы ты ни делал свой фильм, факт остается фактом: большинство залов в мультиплексах занято блокбастерами.

И если вы скажете мне, что все дело в спросе и предложении, в желании дать людям то, чего они хотят, я с вами не соглашусь. Это проблема курицы и яйца. Если людям давать только что-то одно и бесконечно продавать только что-то одно, то они, конечно, будут хотеть только что-то одно.

Но, скажете вы, разве они не могут прийти домой и посмотреть что-то другое на Netflix, iTunes и Hulu? Бесспорно, где угодно, но не на большом экране, где по замыслу режиссера зрители и должны были увидеть его или ее фильм.

За последние 20 лет киноиндустрия претерпела немало кардинальных изменений. Но самая пугающая, которая прошла тихо, под покровом ночи, - постепенное, но неумолимое уничтожение риска. Большинство современных фильмов - идеальные продукты, созданные для немедленного потребления. Многие из них очень хорошо сделаны талантливыми людьми. Тем не менее в них нет чего-то важного, что должно быть в кино — единого видения одного творца. Потому что творец - это самый большой риск.

Я не утверждаю, что фильмы должны быть оплаченной формой искусств, или что они когда-то такими были. Когда голливудская система еще была жива и здорова, авторы постоянно спорили с людьми, руководившими бизнесом, но это был продуктивный спор, из которого родились величайшие фильмы в истории. Как говорил Боб Дилан, лучшие из них были «героическими и визионерскими».

Сейчас этого спора нет, в индустрии есть люди, которым совершенно безразличен сам вопрос искусства, а отношение к истории кино одновременно пренебрежительное и собственническое - смертельное сочетание. Как ни печально, но сейчас есть две отдельные области - международное, аудиовизуальное развлечение и кино. Иногда они пересекаются, но это происходит все реже и реже. Боюсь, финансовое превосходство одного используется, чтобы изолировать и принижать существование другого.

Для всех, кто мечтает снимать или только начал это делать, сейчас ситуация очень жестокая и негостеприимная к искусству. И эти слова наполнили меня непередаваемой грустью».

Кинематографическая вселенная Marvel - вымышленная вселенная, американская медиафраншиза, серия фильмов о супергероях, основанная на комиксах компании Marvel и разработанная кинокомпанией Marvel Studios. Вселенная была создана путём соединения в общую сюжетную линию нескольких фильмов с общими актёрами и персонажами - уже вышло двадцать три таких фильма с соединением сюжета, но с разными героями, которые периодически пересекаются между собой.

Marvel занимает первое место в списке самых прибыльных серий фильмов с общими сборами более $22,5 млрд, а картины «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители» и «Мстители: Эра Альтрона» занимают первое, пятое, восьмое и десятое места в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа.

Ф.В, Г.Р.