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Моряки ВМС Азербайджана заняли первое место на международном конкурсе артиллерийской стрельбы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 19:19 ~ 1 минута на чтение 504
Моряки ВМС Азербайджана заняли первое место на международном конкурсе артиллерийской стрельбы - ФОТО - ВИДЕО

В ходе этапа «Выполнение артиллерийских стрельб» военные моряки стран, участвующих в международном конкурсе «Кубок моря-2019», выполнили задачи по «Стрельбе по плавающей мине» на полигоне боевой подготовки в Каспийском море.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, на этом этапе корабли, находясь в движении, должны были поразить плавающую мину артиллерийским огнем. Стрельбы проводились на расстоянии 200 метров из артиллерийских установок.

Международная судейская бригада провела оценку результатов по своевременному прибытию кораблей и уничтожению целей. По результатам состязаний набрав по 40 баллов первое место заняли Азербайджан и Россия. Команда Казахстана набрав 36 баллов заняла второе место, а команда Ирана набрав 18 баллов заняла третье место.

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