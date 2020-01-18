МВД: 20 января полиция будет работать в усиленном режиме

Полиция всесторонне обеспечит безопасность граждан в День национальной скорби – 20 января. Соответствующий приказ в связи с этим подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, в соответствии с приказом полиция перейдет на усиленный режим работы.

20 января сотрудники полиции для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка будут работать в усиленном режиме.

Также для обеспечения удобства граждан при посещении Аллеи шехидов будет увеличено число сотрудников полиции в районах станций метро «Элмляр Академиасы», «Ичеришехер», Милли Меджлиса и на проспекте Парламента, где будет ограничено движение транспорта.

Тимур Рзаев

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