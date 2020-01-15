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Найдена пропавшая в Баку 15-летняя девушка – ФОТО

Сегодня в 09:15 ~ 1 минута на чтение 343
Найдена пропавшая в Баку 15-летняя девушка – ФОТО

Сотрудниками полиции в результате активных поисков найдена пропавшая в понедельник, 13 января, 15-летняя Айсель Салахова.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, девушка в понедельник вечером вышла из дома в поселке Бильгя Сабунчинского района столицы и не вернулась.

Ее родные обратились в МВД по номеру «102», и сотрудники Управления уголовного розыска оперативно нашли Айсель Салахову живой и здоровой, девушка уже возвращена родителям.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев

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