«Нефтчи» сокращает отставание от «Карабаха», «Сумгайыт» приближается к лидерам – ВИДЕО

Прошли матчи 8-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, в отчетном туре чемпион «Карабаха» потерял первые очки. После семи побед на старте, агдамцы в гостях не смогли обыграть «Габалу». На гол Гисмята Алыева, «Карабах» ответил точным выстрелом Исмаила Ибрагимли.

Потерей очков чемпиона воспользовался «Нефтчи», в отчетном туре одержавший победу над «Зиря» (3:0). Голами отметились Дарио Федерико, Багали Дабо и Стивен Монроз. «Нефтчи» сократил отставание до 8 очков. Тем не менее, пока разница слишком велика, чтобы говорить о возрождении интриги.

Приблизиться к «Карабаху» мог и «Кешля», то столичный клуб на последних минутах упустил победу в матче против «Сабаха» (1:1). На гол Вусала Искендерли, «Сабах» ответил мячом Хендрика Эксштейна.

Старт второго круга оказался очень удачным для «Сумгайыта», который в гостях одержал уверенную победу над «Сабаилом» (2:0). Пейман Бабайи и Эльвин Джафаргулиев забили по голу. Это уже третье поражение «Сабаила» подряд. В свою очередь «Сумгайыт», одержав победу, набрал 10 очков и сравнялся с «Сабаилом». Отставание от третьего места – всего лишь три очка.

Матчи 9-го тура пройдут 26,27 и 28 октября.

Теймур Максутов