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Несогласованность госструктур вызвала огромную пробку в Баку – ФОТОФАКТ

21 Февраля, 2020 в 12:20 ~ 1 минута на чтение 3703
Несогласованность госструктур вызвала огромную пробку в Баку – ФОТОФАКТ

Несогласованные с Бакинским транспортным агентством действия Дорожной полиции и Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» на улице Музаффара Гасанова в Насиминском районе столицы привели к огромной пробке на круге у станции метро «20 Января».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, был закрыт въезд на круг со стороны улицы М.Гасанова (со стороны «Азерсу»).

«Это в свою очередь серьезнейшим образом повлияло на движение автобусных маршрутов №№7B, 14, 18, 102, 114A, 114B, 159, 165, 193 и 211.

В частности, чтобы выехать на круг «20 Января», им приходилось делать объезд через улицу Гасанбека Зардаби, а там нет условий для того, чтобы длинные автобусы могли свободно развернуться. Все это спровоцировало большую пробку.

Хотя нас должны были за 3 дня предупредить о изменениях, этого сделано не было», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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