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Объявлены победители конкурса программистов PASHA Bank Cup – ФОТО

Сегодня в 14:21 ~ 1 минута на чтение 213
Объявлены победители конкурса программистов PASHA Bank Cup – ФОТО

Ведущий корпоративный банк Азербайджана - PASHA Bank - подвел итоги первого в своем роде конкурса для местных программистов PASHA Bank Cup.

В заключительной части соревнования по программированию, прошедшего 25 января в Бакинском инженерном университете, приняли участие 38 финалистов конкурса.

В финальной части конкурса в течение 4-х часов одни из лучших специалистов страны по программированию соревновались в решении 8 алгоритмических заданий. По итогам конкурса жюри, представленное доцентом Бакинского государственного университета Рамином Махмудзаде, главным учителем Бакинского инженерного университета Этибаром Сеидзаде, руководителем отдела цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсалом Халиловым и ведущим программистом Цифровой Лаборатории PASHA Bank Рашадом Амирджановым, отобрало 10 победителей, справившихся со сложными заданиями наиболее точно и быстро.

Победителями конкурса PASHA Bank Cup стали:

Отметим, что конкурс для программистов PASHA Bank Cup был реализован при поддержке Бакинского инженерного университета. Состоявшиеся до этого 4 отборочных этапа были проведены в режиме онлайн на платформе HackerRank, где приняли участие 163 человека.

В будущем PASHA Bank планирует продолжить проведение подобных соревнований, направленных на развитие сферы программирования в Азербайджане, в том числе повышение знаний школьников и студентов, обучающихся по этой специальности, а также профессиональных навыков уже состоявшихся специалистов.

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