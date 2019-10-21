ООН: насилие в отношении женщин отнимает у Азербайджана около $800 млн. ежегодно – ФОТО

В свете шокирующих данных о числе случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане ООН выступило с призывом решительно бороться с этой пугающей тенденцией.

Национальное представительство ООН призвало к немедленным согласованным действиям по защите женщин и девочек, подвергающихся риску любой формы насилия, и привлечению виновных к ответственности.

В распространенном сообщении говорится, что насилие в отношении женщин и девочек сопряжено с высокими социальными и экономическими издержками, как для отдельных семей, так и для страны в целом.

Согласно данным исследования ООН, насилие в отношении женщин может стоить азербайджанской экономике примерно $764 млн. (1,3 млрд. AZN) ежегодно, что равно 2% ВВП страны.

Это объясняется утерянными экономическими возможностями, вызванными необратимыми потерями населения, нетрудоспособностью, инвалидностью и снижением производительности труда жертв, а также расходами на оказание специализированных услуг жертвам.

Однако выше экономических потерь – разрушение жизни, семьи и будущего.

«Человеческая цена каждого акта насилия не поддается измерению – и это та цена, которую Азербайджан не может себе позволить», - говорится в заявлении ООН.

По данным правозащитников, за 9 месяцев этого года зафиксировано почти 120 случаев бытового насилия, в том числе 32 убийства женщин.

«Мы признаем политическую волю и готовность правительства Азербайджана решить эту проблему, но необходимо приложить больше усилий», - говорится в заявлении ООН.

Организация призывает в срочном порядке ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы – документ, обязывающий страны-члены бороться с семейным насилием.

В числе необходимых мер – исследовать масштабы распространенности насилия, усиление защиты лиц, подвергающихся риску насилия, обеспечение специализированных услуг для жертв и судебное преследование правонарушителей.

ООН призывает каждого жителя страны не замалчивать известные случаи насилия в отношении женщин, сообщать о них правоохранительным органам, где бы они ни происходили.

На фото: снимки в рамках соцпроекта «Qadına vurma, vurul!» (2013 год)

Национальное представительство ООН в Азербайджане со своей стороны обязуется продолжать прилагать всевозможные усилия, в частности, претворять в жизнь программы по предоставлению социальных услуг для девушек и женщин группы риска, создавать больше возможностей для трудоустройства и саморазвития женщин, готовить специалистов для своевременного распознавания случаев насилия и реагирования на них.

Важным элементом в деле борьбы с насилием в ООН назвали информирование общественности. Этому будет посвящена, в частности, предстоящая 16-дневная кампания против насилия в отношении женщин, ежегодно проводимая с 25 ноября по 10 декабря.

В воскресенье, 20 октября, в центре Баку состоялась несанкционированная акция за права женщин и против бытового насилия. На акцию пришли несколько десятков людей, большую часть которых составляли женщины. Лозунги на плакатах гласили – «Нет насилию над женщинами!», «Не замалчивай насилие!», «Нет селективным абортам!», «Нет ранним бракам!», «Не отвергай Стамбульскую конвенцию!».

Поскольку акция была не согласована с городскими властями и носила стихийный порядок, она была пресечена со стороны полиции.

На фото: акция в центре Баку, 20 окт.

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Елена Остапенко