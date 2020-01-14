Портал Объединения национальных новостных агентств ОИС пишет о проводимых в Азербайджане успешных реформах

Портал Объединения национальных новостных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС) опубликовал статью об успешных реформах, проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

В материале, написанном со ссылкой на аналитическую статью Председателя Правления АЗЕРТАДЖ, вице-президента OANA Аслана Асланова «Ильхам Алиев. Президент-реформатор, держащий руку на пульсе народа», широко проанализированы достигнутые Азербайджаном успехи. Сотрудник UNA особо довел до внимания читателей значение транснациональных энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и с участием нашей страны. Он отмечает, что налицо положительные результаты новой нефтяной стратегии Азербайджана. Нефтяной контракт, подписанный в 1994 году с крупнейшими мировыми нефтяными компаниями и получивший название «Контракт века», вывел нашу страну на путь развития и сыграл решающую роль в нефтяной промышленности, в целом, в будущем страны.

В статье отмечается: «Сегодня мир знает и принимает Ильхама Алиева как Президента-реформатора. В отчете Doing Business-2020 Всемирного банка Азербайджан вошел в число 20 самых реформаторских стран. В отчете Давосского всемирного экономического форума наша страна занимает 10-е место по долгосрочной стратегии правительства и 5-е место по уровню нацеленности на реформы. Все это результат успешной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева».

В статье, повествующей о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, неоднократно подвергал резкой критике растущую в мире исламофобию, отмечается, что глава государства призвал лидеров мусульманского мира продемонстрировать более решительную позицию против Армении, которая держит под оккупацией азербайджанские земли.

Отметим, что UNA, объединяющее национальные новостные агентства 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества, было создано в 1972 году. UNA, главной целью которого является оказание содействия в информационном обмене между исламскими странами, информирование мирового сообщества о проблемах, с которыми сталкивается исламский мир, - распространяет новости на трех языках – арабском, английском и французском. АЗЕРТАДЖ – один из 12 членов Исполнительного совета объединения.

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