Посол США в ОБСЕ призывает стороны карабахского конфликта договориться о конкретных мерах по урегулированию

«Соединенные Штаты придают большое значение работе Минской группы ОБСЕ и выражают приверженность окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает Trend, об этом заявил накануне на заседании Постоянного совета ОБСЕ посол США в Организации Джеймс Гилмор.

«Мы обеспокоены потерями на линии соприкосновения войск в последние месяцы. Это говорит о продолжающихся человеческих жертвах в рамках конфликта, что усиливает напряженность на месте и в столицах. И это усугубляет недоверие и враждебность, снижая перспективы долгосрочное урегулирование.

В то же время нас обнадеживают конструктивные контакты на высшем уровне между лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Этот уровень контактов должен и может принести положительные результаты. Мы призываем стороны договориться о конкретных мерах, обсуждаемых в течение этого года, о конкретных гуманитарных мерах и мерах безопасности, чтобы снизить напряженность», - сказал посол.

Как отметил американский дипломат, настало время для того, чтобы стороны подготовили свое население к миру.

«Соединенные Штаты поддерживают меры по укреплению доверия и расширению диалога между армянами и азербайджанцами, что может стабилизировать ситуацию в области безопасности и создать более конструктивную атмосферу для переговоров. Те, кто участвует в диалоге, должны иметь возможность делать это свободно и без страха преследования или обвинений по возвращении на родную землю. Не может быть военного решения этого конфликта, и статус-кво является неприемлемым. Соединенные Штаты привержены сотрудничеству со сторонами в поиске долгосрочного мирного решения, основанного на общих для государств-участников ОБСЕ принципах, отраженных в Хельсинкском заключительном акте, который остается ключевым инструментом для государств-членов ОБСЕ», - сказал он.

А.А., Э.Т.