Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Императору Японии Нарухито поздравительное письмо.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Японии с национальным праздником страны – Днем Вашего рождения.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день, когда отмечается Ваш 60-летний юбилей, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу – постоянного мира и процветания».

1news.az