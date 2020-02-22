1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

22 Февраля, 2020 в 23:09 ~ 1 минута на чтение 100
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Императору Японии Нарухито поздравительное письмо.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество, 

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Японии с национальным праздником страны – Днем Вашего рождения.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день, когда отмечается Ваш 60-летний юбилей, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу – постоянного мира и процветания».

1news.az

100

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены