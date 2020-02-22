Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Императору Японии Нарухито поздравительное письмо.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Ваше величество,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Японии с национальным праздником страны – Днем Вашего рождения.
Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.
В этот знаменательный день, когда отмечается Ваш 60-летний юбилей, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу – постоянного мира и процветания».
1news.az