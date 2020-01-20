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Президент Ильхам Алиев поздравил Михаила Гусмана

Сегодня в 15:12 ~ 1 минута на чтение 185
Президент Ильхам Алиев поздравил Михаила Гусмана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, передает Trend.

«Уважаемый Михаил Соломонович,

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего 70-летнего юбилея.

Ваш широкий кругозор, деловые и личные качества снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. Благодаря особому творческому подходу, богатому опыту и высокому профессионализму проект "Формула власти", бессменным автором и ведущим которого Вы являетесь, пользуется большой популярностью у зрительской аудитории во всем мире.

В Азербайджане Вас любят и особенно ценят. На протяжении длительного времени Вы вносите большой вклад в расширение азербайджано-российских культурных связей, способствуя тем самым развитию и укреплению дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

В этот знаменательный день, уважаемый Михаил Соломонович, желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и всего самого доброго», - говорится в поздравительном письме главы государства.

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