Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования императору Японии

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Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями императору Японии Нарухито.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Ваше величество!

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате стихийного бедствия, произошедшего на юге Вашей страны.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым», - говорится в соболезновании главы Азербайджанского государства.

С.Агаева