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Привлеченные к учениям войска возвращаются в пункты постоянной дислокации – ФОТО

Сегодня в 19:30 ~ 1 минута на чтение 125
Привлеченные к учениям войска возвращаются в пункты постоянной дислокации – ФОТО

Завершены учения, проведенные на различных полигонах и в учебных центрах воинских объединений в прифронтовой зоне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, личный состав и бронетехника, выполнившие боевые задачи в рамках учений, возвращаются из районов оперативного предназначения в пункты постоянной дислокации.

Следует отметить, что в соответствии с планом боевой подготовки в последние дни на различных направлениях проводились интенсивные учения и тренировки с привлечением соответствующих воинских частей.

Согласно приказу министра обороны планируется регулярно проводить подобные военные учения и тренировки с целью повышения боеспособности войск.

Эльшан Рустамов

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