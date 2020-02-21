Признак высокого вкуса: Giorgio Armani – ФОТО

Одежда Giorgio Armani – это не просто гардероб класса люкс, это стиль жизни высокого класса, который открывает новые возможности и новое сознание.

Одевая Giorgio Armani, вы не сможете больше мыслить, как средний, заурядный человек – ведь она есть в гардеробе всех политиков, голливудских звезд и крупных бизнесменов.

Все, к чему прикасается Армани, получается превосходно – одежда, аксессуары, ароматы, косметика, мебель, рестораны, отели. В то время как другие дизайнеры уходят в узкую специализацию в надежде на больший успех, Армани покоряет все новые и новые вершины и всегда становится лучшим.

Только в Giorgio Armani вы увидите столь мастерское сочетание классического стиля с последними модными трендами. Весенне-летняя коллекция 2020 не исключение – маэстро сделал акцент на благородство и аристократичность: однотонные ткани, королевский бархат, строгие чистые линии.

Вы только посмотрите:

Глубокая синева костюма с трапецевидной длинной юбкой и топом без рукавов, с рядом мелких пуговиц завораживает. Комплект в стиле Кейт Миддлтон достоин официальных приемов на самом высоком уровне.

Бархатная двойка цвета морской волны сочетает в себе и тренд пижамного стиля, и строгость мужского костюма, и в зависимости от подобранных аксессуаров может служить как нарядом на выход, так и для дневной прогулки по магазинам. Мы предлагаем вариант с лодочками и стеганой сумкой.

Пиджак, брюки и туфли в тон – уместный наряд как для мужчин, так и для женщин. Только Giorgio Armani мог создать женский брючный костюм в холодных оттенках стали с отворотами, стрелками и классическими лацканами так, чтобы он выглядел изящно и женственно. А если ваш мужчина наденет рубашку такого же цвета, вы будете смотреться вместе безупречно.

Черный для вечера – благородно и традиционно, особенно если речь о длинном бархатном платье и классическом мужском костюме. Белоснежная рубашка и лакированные туфли – для него, атласные вставки и нежные лодочки – для нее добавят в образы торжественности.

Даже джинсы могут быть элегантными, если они от Giorgio Armani. Несколько оттенков серого цвета, удачно собранные в одном комплекте, составляют непринужденный и вдохновляющий total look для отдыха.

Приобрести эти модели, а также ознакомиться с полной коллекцией можно по адресу: пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 1-й этаж, тел.: +994 50 262 32 02

Благодарим отель Fairmont за предоставление места для проведения съемок.

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