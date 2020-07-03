Рамин Байрамлы о том, в каком случае возможно непродление строгого карантинного режима

~ 1 минута на чтение 2076

Мы должны либо продлить срок строгого карантинного режима, либо продолжать вести нормальную жизнь, следуя правилам.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

«В дни распространения коронавируса TƏBİB и Минздрав работают вместе, к борьбе привлечены самые квалифицированные специалисты», - сказал он.

Он указал, что число умерших в Азербайджане среди зараженных коронавирусом составляет 2%.

«Это результат правильного применения протокола», - сказал он.

По его словам, ужесточенный карантинный режим позволил сохранить стабильный уровень заражений.

«Если бы карантинный режим не применялся, заражений было бы в 2-3 раза больше», - сказал он.

По его словам, в настоящее время интенсивную терапию получают 267 пациентов с коронавирусной инфекцией.

«59 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сказал он.

Р.Байрамлы указал, что в последние недели увеличилось число смертей среди молодых людей.

«54% инфицированных - женщины, 46% - мужчины», - сказал он.

Он указал, что люди заражаются в том числе и на похоронах.

«Есть такое место, где было выявлено 84 зараженных и тех, кто с ними контактировал», - сказал он.

Эльшан Рустамов