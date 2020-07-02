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С сегодняшнего дня в Азербайджане продлевается особый режим карантина и расширяется его география.

1news.az cо ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Как сообщал ранее cо ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля.

Особый карантинный режим охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки, включая как сами эти города, так и районы, центрами которых они являются.

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Эльшан Рустамов