С сегодняшнего дня в Азербайджане продлевается особый режим карантина и расширяется его география.
Как сообщал ранее 1news.az cо ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля.
Особый карантинный режим охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки, включая как сами эти города, так и районы, центрами которых они являются.
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Эльшан Рустамов