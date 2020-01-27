Шоумен Аджун Илыджали собрал 60.000.000 в помощь пострадавшим от землетрясения в Элязыге – ФОТО

Один из самых богатых и влиятельных людей в турецком шоу-бизнесе – шоумен Аджун Илыджали запустил кампанию по сбору средств в помощь пострадавшим от землетрясения на востоке Турции.

Известно, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 39 человек, еще более 1600 человек пострадали – землетрясение магнитудой 6,8 произошло примерно в 20:55 в пятницу, 24 января, и продолжалось 15 секунд, магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.

Очаг землетрясения находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км, землетрясение привело к обрушению зданий и заставило жителей покинуть свои дома.

Шоумен Аджун Илыджали не смог остаться в стороне от произошедшего и 26 января объявил в прямом эфире принадлежащего ему канала TV8 о сборе средств в помощь пострадавшим от землетрясения – за пятичасовый эфир ему удалось собрать сумму, равную 51.000.000 турецких лир (около 14.580.100 AZN)

Также А.Илыджали заявил, что перечислит всю сумму от рекламных доходов канала TV8 за 26 января в помощь пострадавшим от землетрясения – на данный момент известно, что шоумену удалось собрать сумму, равную 60.000.000 турецких лир (около 17 153 000 AZN), и сумма пожертвований продолжает расти.

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В.Ф, Г.Р.