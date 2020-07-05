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СМИ: посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Сегодня в 12:14 ~ 1 минута на чтение 36
СМИ: посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
Неизвестные совершили в ночь на воскресенье ракетный обстрел посольства США в «зеленой зоне» Багдада.
 
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
 
Как информирует иракский спутниковый телеканал «Диджля», часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot. По его данным, несколько снарядов упали в районе «зеленой зоны».
 
Информация о разрушениях не приводится.
 
«Зеленая зона» Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
 
ИСТОЧНИК: ТАСС

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