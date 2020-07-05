СМИ: посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

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Неизвестные совершили в ночь на воскресенье ракетный обстрел посольства США в «зеленой зоне» Багдада.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как информирует иракский спутниковый телеканал «Диджля», часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot. По его данным, несколько снарядов упали в районе «зеленой зоны».

Информация о разрушениях не приводится.

«Зеленая зона» Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.

ИСТОЧНИК: ТАСС