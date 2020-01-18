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Стали известны кандидаты на пост президента и членство в Исполком АФФА

Сегодня в 20:38 ~ 1 минута на чтение 133
Стали известны кандидаты на пост президента и членство в Исполком АФФА

Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, руководствуясь пунктом 3 статьи 41, Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост главы ассоциации.

Выборы пройдут 28 января 2020 года в рамках очередной Конференции АФФА. Ровнаг Абдуллаев является президентов АФФА с 2008 года и трижды избирался на этот пост. 

Стали известны и кандидаты на членство в Исполком АФФА. Кандидаты могут быть предложены членами АФФА минимум за десять дней до проведения Конференции. Сегодня указанный крайний срок завершился.

На членство в Исполком АФА выдвинуты следующие лица:

Региональные футбольные федерации – 3 места

  1. Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола
  2. Казбек Туаев – от Общественного объединения «Региональные футбольные федерации»
  3. Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола

ПФЛ – 5 мест

  1. Заур Ахундов – от ФК «Кешля»
  2. Рауф Алиев – от ФК «Сабаил»
  3. Вагиф Садыхов – от ФК «Сумгайыт»
  4. Эльшад Насиров – от ФК «Нефтчи»
  5. Фарид Мансуров – от ПФЛ

Отраслевые футбольные федерации – 2 места

  1. Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола
  2. Махир Мамедов – от Федерации футзала

Общественные футбольные организации – 2 места

  1. Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей
  2. Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций

Теймур Максутов

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