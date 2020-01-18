Стали известны кандидаты на пост президента и членство в Исполком АФФА

Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, руководствуясь пунктом 3 статьи 41, Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост главы ассоциации.

Выборы пройдут 28 января 2020 года в рамках очередной Конференции АФФА. Ровнаг Абдуллаев является президентов АФФА с 2008 года и трижды избирался на этот пост.

Стали известны и кандидаты на членство в Исполком АФФА. Кандидаты могут быть предложены членами АФФА минимум за десять дней до проведения Конференции. Сегодня указанный крайний срок завершился.

На членство в Исполком АФА выдвинуты следующие лица:

Региональные футбольные федерации – 3 места

Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола Казбек Туаев – от Общественного объединения «Региональные футбольные федерации» Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола

ПФЛ – 5 мест

Заур Ахундов – от ФК «Кешля» Рауф Алиев – от ФК «Сабаил» Вагиф Садыхов – от ФК «Сумгайыт» Эльшад Насиров – от ФК «Нефтчи» Фарид Мансуров – от ПФЛ

Отраслевые футбольные федерации – 2 места

Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола Махир Мамедов – от Федерации футзала

Общественные футбольные организации – 2 места

Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций

Теймур Максутов