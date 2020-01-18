Стали известны кандидаты на пост президента и членство в Исполком АФФА

Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, руководствуясь пунктом 3 статьи 41, Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост главы ассоциации.
Выборы пройдут 28 января 2020 года в рамках очередной Конференции АФФА. Ровнаг Абдуллаев является президентов АФФА с 2008 года и трижды избирался на этот пост.
Стали известны и кандидаты на членство в Исполком АФФА. Кандидаты могут быть предложены членами АФФА минимум за десять дней до проведения Конференции. Сегодня указанный крайний срок завершился.
На членство в Исполком АФА выдвинуты следующие лица:
Региональные футбольные федерации – 3 места
- Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола
- Казбек Туаев – от Общественного объединения «Региональные футбольные федерации»
- Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола
ПФЛ – 5 мест
- Заур Ахундов – от ФК «Кешля»
- Рауф Алиев – от ФК «Сабаил»
- Вагиф Садыхов – от ФК «Сумгайыт»
- Эльшад Насиров – от ФК «Нефтчи»
- Фарид Мансуров – от ПФЛ
Отраслевые футбольные федерации – 2 места
- Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола
- Махир Мамедов – от Федерации футзала
Общественные футбольные организации – 2 места
- Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей
- Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций
Теймур Максутов