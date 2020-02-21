«Табор уходит в небо…»: История цыганки Джалмы в соло-исполнении Айгюн Кязимовой - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова представила сольную версию песни «Джалма», полюбившейся публике в ее дуэтном исполнении с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.

Вслед за недавно презентованным дуэтом с популярным исполнителем Рауфом Ахмедовым «Bizdən danişaq» А.Кязимова представила очередную новинку, спев сольно песню «Джалма».

Песня презентована в YouTube вместе с роликом, снятым в Ичери шехер, в котором певица появляется в образе цыганки Джалмы и поет о том, что «табор уходит в небо, как журавли на юг, туда, где звезды о любви поют» - в работе над проектом принял участие личный стилист Аллы Пугачевой, дизайнер, модельер и певец Алишер.

Об истории создания первого дуэта А.Кязимовой и Ф.Киркорова читайте по ссылке – их совместное выступление на международном музыкальном фестивале «Жара-2019» доступно для просмотра здесь.

А новогодним подарком от народных артистов Азербайджана и России стал клип на песню «Джан, Азербайджан!», которая впервые прозвучала на концерте Филиппа Киркорова в Баку осенью 2019 года, о чем подробнее читайте здесь.

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Ф.В, Г.Р.